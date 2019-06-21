Не пора ли отрезать грузинский ломоть...

Грузия, Грузия… Маленькая частичка империи, ставшая по недосмотру Сталина и его окружения сначала «гордой», а потом и вовсе прибрала то, что не теряла.

«Отец народов» лихо подкладывал национальные мины под республики СССР, не удержался и в случае с любимой Грузией. В СССР Грузию любили какой-то нежной, всепрощающей любовью. Как увядающая красавица любит своего ухажера, который где-то пропадает месяцами, а возвращается с наколками, выбитыми зубами, розами и шампанским. Опять же «Грузия-фильм», несравненная театральная школа, «вино, кино и «Мимино».

Все кончилось этническими чистками в Абхазии и тремя кровавыми штурмами Сухуми в 1992-м. Сумятица, горы оружия, пряная смесь из бывших военных и вечных ( уважаемых в этих краях) уголовников. Этнические чистки, которые только из-за слабости позиций России в те годы не были названы тем, чем и являлись, — «геноцидом». Русские с какой-то гадливостью увидели закавказский оскал, который пришлось тогда «лечить» аналогичным северокавказским. Но в 1993-м конфликт постепенно перешел в стадию «замороженного». И оставался таким до августа 2008 года, когда Мишико Саакашвили, судорожно пережевывая галстуки и носовые платки, двинул свои батальоны на многострадальный Сухуми!

Грузины со своими то ли выдуманными, то ли незалеченными психологическими синдромами, которые они раз от раза пытаются выместить на русских, должны оказаться в положении отрезанного ломтя Фото: Скриншот с видео на YouTube/banntonni

Потом было, как положено, наказание невиновных и награждение непричастных, но мы вновь спустили грузинам неуместную наглость. Это выразилось даже в такой тонкой сфере, как кино: «Заложники» Резо Гигиенишвили в 2017 году взяли два приза на «Кинотавре», хотя фильм-то в некоторой мере (через чистые, искренние чувства молодых героев) оправдывает страшную трагедию — теракт, где в кровавой бойне погибают пассажиры самолета, а юных грузин-террористов расстреливают по суду. Просто представьте на минуту, что у нас кинозалы прокатывают, например, украинские фильмы, снятые в последние пять лет, да еще и с успехом, премиями.

И вот — рост туристического бизнеса в Грузии за счет россиян год от года. «Только за 11 месяцев 2018 года Грузию посетили более 1,3 миллиона официальных туристов из России, что дало ежегодный прирост 23 процента», — заявляла национальная администрация туризма Грузии.

Никто не мешал грузинам налаживать и развивать в Москве и регионах свой бизнес. Торговый оборот Грузии с Россией за первую половину этого года увеличился в годовом сравнении на 3,7 процента — до 568,2 миллиона долларов по данным национальной службы статистики республики. Однако сам экспорт грузинских товаров в Россию (ферросплавы, вино и минеральная вода, коньяк и чача) вырос на 27,9 процента — до 218,7 миллиона долларов. Это — 15 процентов всего экспорта Грузии. Россия, как и год назад, занимает первое место среди импортеров грузинской продукции.

И всю эту, откровенно говоря, незаслуженную грузинами любовь они вновь за одну ночь променяли на кровавый оскал выдвинутых своих небритых челюстей. То, что внезапно вскипело в Грузии, вызвало откровенное недоумение даже у российских политиков.

Грузины со своими то ли выдуманными, то ли незалеченными психологическими синдромами, которые они раз от раза пытаются выместить на русских, должны оказаться в положении отрезанного ломтя. Как фашиствующие эстонцы или бандеровцы Львовщины.

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