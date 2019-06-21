«Мы собирались жить вместе»: экс-глава Раменского района заявил, что не убивал любовницу

Экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков в ходе заседания суда заявил, что не виновен в убийстве своей любовницы, заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой.

В пятницу, 21 июня, в Бабушкинском суде Москвы рассматривается мера пресечения в отношении бывшего чиновника.

— Я не причастен к совершению этого преступления. Она была для меня очень близким человеком, в том числе и в профессиональном плане. Главное, что мне сейчас предъявлено, — это генетические следы. Но я заявляю, что последняя наша связь была 30 апреля. В момент совершения преступления я был дома: смотрел телевизор, зашел в комнату к сыну и пошел дальше смотреть телевизор. Утром я позвонил Исаенковой, она не ответила. Никакой возможности появиться там, где погибла Исаенкова, у меня не было, — заявил Кулаков.

Он отметил, что его с погибшей связывали семь лет отношений, в которых были разные периоды — как хорошие, так и не очень.

— Исаенкова пересылала моей жене сообщения, для нее очень тяжелые и неприятные. И никогда я не думал как-то ей отомстить и наказать. Мы искали жилье, собирались жить вместе. Не понимаю, на каком основании вообще пришли к выводу, что я мог это сделать, — подчеркнул обвиняемый.

По его словам, Исаенкову могли выманить из дома, дать ей ложную информацию, чтобы она вышла.

— Прошу не применять ко мне мер в виде заключения под стражу. Я надеюсь, что будет найден настоящий убийца и все вопросы ко мне отпадут, — заключил экс-глава Раменского района.

Ранее адвокат Артем Сарбашев, защищающий интересы Андрея Кулакова, заявил, что у его клиента есть алиби, указывающее на то, что он не мог совершить преступление.

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