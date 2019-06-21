Суд оставил под арестом экс-главу Раменского района
Бабушкинский суд Москвы оставил под арестом до 7 июля экс-главу Раменского района Андрея Кулакова, подозреваемого в убийстве своей любовницы Евгении Исаенковой.
Как передает корреспондент «Вечерней Москвы» из зала заседания, решение оставить бывшего чиновника под стражей связано с тем, что тот может скрыться, уничтожить следы преступления или оказать давление на свидетелей или следствие.
Напомним: тело Исаенковой нашли 4 мая в салоне машины Mercedes ML. По версии следствия, Кулаков убил 39-летнюю знакомую, к которой испытывал неприязненное отношение. Предварительная версия убийства — личный конфликт между Кулаковым и Исаенковой. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, расследование продолжается. До этого Кулаков покинул свой пост.
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