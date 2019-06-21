Три сотни человек примут участие в велопараде в Одинцово
Свыше трехсот человек примут участие в велопараде в Одинцово, сообщили в пресс-службе муниципальной администрации. Мероприятие пройдет уже в пятый раз, по словам главы городского округа Андрея Иванова.
- В этом году традиционно у нас проходит уже пятый велопарад в Одинцово. На спортивном празднике мы ожидаем более трехсот человек – это молодежь, люди старшего возраста и наши юные жители вместе с их родителями. Это отличная возможность интересно, весело и с пользой для здоровья провести выходной день, - сказал глава.
На время заезда участников велопарада будут сопровождать медики, правоохранители и волонтеры, как передает портал «Подмосковье сегодня».
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