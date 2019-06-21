Ростуризм рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Грузию
Федеральное агентство по туризму рекомендовало россиянам временно отказаться от поездок на территорию Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что рекомендации даны в целях обеспечения безопасности туристов в связи осложнением внутриполитической ситуации в стране. Они действуют до нормализации обстановки в Грузии.
Российским туристам, находящимся в данной стране, рекомендовали избегать мест массового скопления людей и принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности. В частности, россиянам рекомендовали не покидать территории гостиниц и иных мест временного пребывания.
— Российским туроператорам и турагентам рекомендуется приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Грузию до нормализации обстановки в стране, — указано в сообщении пресс-службы.
В ведомстве напомнили о том, что российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристического продукта, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о том, что глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.
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