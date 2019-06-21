Концерт Академического ансамбля российской армии пройдет в День памяти и скорби

В День памяти и скорби на площади Белорусского вокзала состоится концерт Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова.

Берущая за душу и зовущая в бой песня «Священная война» впервые прозвучала на Белорусском вокзале Москвы 26 июня 1941 года. Артисты военного ансамбля исполнили ее для отправляющихся на фронт красноармейцев. За годы Великой Отечественной войны коллектив ансамбля — как в полном составе, так и его фронтовые бригады — дали для бойцов действующей армии более 1500 концертов.

22 июня 2019 года «Священная война» вновь прозвучит на Белорусском вокзале — сакральном месте нашей памяти о страшной войне. Отсюда навстречу смерти уезжали защитники Родины, здесь в 1945 году их встречали с Победой.

Как сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, артисты Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова выступят перед москвичами и гостями столицы с большой концертной программой. Прозвучат всенародно любимые песни и мелодии: «Несокрушимая и легендарная», «Марш Буденного», «Соловьи», «Десятый наш десантный батальон», «Хотят ли русские войны?», «День Победы», «Прощание славянки» и многие другие.

Концерт, который начнется на площади Белорусского вокзала в 17:00, пройдет в рамках общественно-патриотической акции «Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года», организованной правительством Москвы и Министерством обороны России.

— Акция напомнит молодому поколению о далеких и трагических событиях Великой Отечественной войны, испытаниях и утратах. Но она также расскажет о любви к Родине, героизме, мужестве всех людей, которые отдали жизнь ради свободы своей страны. Это важное мероприятие для всех нас, — приводятся на сайте Департамента образования и науки города Москвы слова директора Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольги Ярославской.

У Белорусского вокзала, откуда в июне 1941-го на фронт отправились первые воинские эшелоны, по традиции соберутся ветераны Великой Отечественной войны, московские школьники, кадеты, юнармейцы и все желающие.