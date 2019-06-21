Конгрессмены США предложили ввести санкции против российского госдолга
Конгрессмены от Демократической партии США предложили ввести санкции в отношении российского госдолга, банков и СПГ-проектов России.
Цель инициативы — ответить на якобы имевшие место попытки повлиять на выборы в США и предотвратить их в будущем. Дата внесения законопроекта на рассмотрение в Конгресс пока неизвестна, передает Bloomberg.
Ранее сенат США принял закон о санкциях за вмешательство в выборы. Он предусматривает запрет на выдачу американских виз или депортацию причастных к вмешательству в выборы, проводимые в стране.
Напомним: совет Европейского союза продлил срок действия антироссийских санкций в рамках политики непризнания воссоединения полуострова Крым с Россией.
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