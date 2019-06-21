Дети, найденные в антисанитарных условиях на северо-востоке Москвы, переданы медикам

Две девочки, найденные проживающими с родителями в антисанитарных условиях в квартире на северо-востоке Москвы, переданы в медицинское учреждение. Об этом сообщил Юрий Титов, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице.

— В пятницу в полицию от жителей дома в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы поступило сообщение о том, что в одной из квартир по соседству родители не выполняют надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию двух несовершеннолетних детей и содержат их в антисанитарных условиях, — указано в сообщении.

Уточняется, что прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов нашли подтверждение полученной информации. В итоге девочки в возрасте семи и восьми лет, проживающие с безработными родителями, были переданы медикам. Все материалы проведенной проверки были направлены в следственные органы для принятия дальнейших решений.

Напомним, что ранее Следственный комитет сообщил о том, что начата доследственная проверка по информации о проживании детей в непригодных условиях на северо-востоке столицы.

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