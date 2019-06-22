Свыше 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
• 03:22 • 22 июня 2019
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В аэропорту Внуково восемь рейсов отменили, еще два рейса задержали
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
В аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали 23 рейса, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
В аэропорту Домодедово девять рейсов отменили. В аэропорту Внуково восемь рейсов отменили, еще два рейса задержали. В аэропорту Шереметьево четыре рейса задержали.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Ранее группа международных исследователей раскрыла имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению самолета Boeing на Украине в июле 2014 года.
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