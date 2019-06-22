Россиянки начали экономить на «пляжном наборе»
Исследователи установили, что затраты российских женщин на минимальный набор товаров для пляжного отдыха в 2019 году снизились на пять процентов — до 5,55 тысячи рублей.
Именно такую сумму россиянки готовы отдать за шорты, футболку, купальник, босоножки, крем для загара и солнцезащитные очки. При этом экономить женщины стали на летней обуви, кремах и очках.
Директор по продуктам на больших данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков также отмечает, что спрос на указанные товары критически зависит от акций и скидок, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что самым популярным маршрутом на период летних отпусков стал рейс Москва — Симферополь. По данным одного из крупнейших сервисов путешествий, доля продаж билетов по этому направлению составляет 12,4 процента.
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