Стало известно, какие травмы получили подростки при падении с аттракциона
Пресс-служба парка «Сокольники» на официальной странице зоны отдыха в социальных сетях сообщила о создании рабочей группы. Данная мера потребовалась после того, как три ребенка получили травмы, катаясь на сломавшемся аттракционе.
В пресс-службе отметили, что в процессе запуска сломался болт крепления кабины. Кроме того, персоналом арендатора была нарушена техника безопасности во время эвакуации.
— У двоих детей обнаружены ушибы мягких тканей, у третьего ребенка диагностировано легкое сотрясение мозга. На данный момент аттракцион закрыт. Создана рабочая группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего, — передает Instagram парка «Сокольники».
Напомним, что инцидент произошел 22 июня.
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