Александр Цекало преподнес молодой жене дорогостоящий подарок
• 14:40 • 22 июня 2019
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Кстати, Цекало потратил почти миллион рублей на свадебное путешествие в Италию
Фото: Павел Головкин, «Вечерняя Москва»
58-летний режиссер, сценарист и продюсер известной компании Александр Цекало снова удивил свою любимую супругу Дарину Эрвин (настоящая фамилия модели из Казахстана — Сапарова — прим. «ВМ»).
Молодая жена Цекало получила от него в подарок на день рождения кольцо с изумрудом и бриллиантами. Сколько лет художнице и актрисе точно не известно — по одной версии, она родилась в 1991 году, по другой — в 1981 году.
Возлюбленная очень порадовалась украшению и даже похвасталась фотографией кольца в соцсети, сообщает издание «7 дней».
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что Цекало потратил почти миллион рублей на свадебное путешествие в Италию.
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