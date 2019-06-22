Стало известно о состоянии детей, у родителей которых обнаружили оккультные предметы

Представители столичного департамента труда и социальной защиты населения рассказали о работе с семьей, на которую поступали жалобы о несоответствующем обращении с детьми. Известно, что в квартире у них ранее были обнаружены оккультные предметы.

В департаменте рассказали, что об этой семьей уже было известно социальным службам. В середине июня на номер неотложной помощи «051» поступила информация о том, что в одной из квартир проживает семья с двумя детьми, которые не гуляют на улице и не посещают школу. В тот же день по адресу проживания семьи выехали специалисты соцзащиты. Однако дверь для них в этот раз осталась закрытой.

Далее был направлен запрос в районный отдел МВД и комиссию по делам несовершеннолетних. Все действия были произведены в соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия в сфере семейного неблагополучия и организации работы с семьями.

— Специалисты пытались наладить контакт с семьей много раз, но безрезультатно. Соседи подтверждали нелюдимость и необщительность взрослых. Однако 21 мая в отдел соцзащиты позвонил сотрудник отдела по делам несовершеннолетних и сообщил о пожаре в квартире, где проживает семья. Возгорание было незначительным, его удалось быстро ликвидировать. В помещении находились родители и двое несовершеннолетних детей. Вместе со специалистами соцзащиты беседу с матерью и отцом проводили сотрудники полиции и отдела по делам несовершеннолетних, — рассказали в департаменте корреспонденту «Вечерней Москвы».

Это был первый раз, когда кому-то удалось попасть в квартиру к этой семье. Взрослым после инцидента с возгоранием предложили поместить детей на время в больницу для обследования. Они ответили на это согласием.

На следующий день после пожара состоялся разговор психолога и сотрудников соцзащиты с детьми. По сообщению от специалистов обе девочки идут на контакт, разговаривают. Отмечается, что социальные навыки и физическое развитие соответствует возрасту, телесных повреждений нет.

Во время беседы с психологом дети вели себя спокойно, доброжелательно, улыбались и шутили. Старшая девочка сказала, что чувствует себя хорошо, назвала свое имя, возраст. Еще рассказала, что в школу не ходит, так как каникулы, но очень хочет, у неё уже есть для этого большой рюкзак.

Что касается младшего ребенка, с ней провели беседу в игровой форме. Выяснилось, что девочка любит фрукты и ягоды. А еще ребенку нравится играть с папой в шахматы.

Работа с семьей продолжается. Ранее в средствах массовой информации сообщалось об изъятии детей из места их проживания. Однако в департаменте подчеркнули, что данные сведения не соответствуют действительности.

Читайте также: Дети, найденные в антисанитарных условиях на северо-востоке Москвы, переданы медикам