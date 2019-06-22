Владимир Зеленский заявил, что украинцы не должны «привыкать» к войне
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о том, что народ его страны должен не допустить того, чтобы война стала чем-то привычным для будущих поколений. Глава государства отметил необходимость помнить тех, кто когда-то защищал свою Родину. Текст с таким обращением появился на официальном сайте Зеленского 22 июня, в День памяти и скорби.
Президент Украины отмечает, что в 1941 году война пришла на территорию страны и с тех пор «захватила» ее.
— Война коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну, — передает сообщение Зеленского официальный сайт национального лидера.
Он добавил, что война — это то, что приносит исключительно боль и страдания.
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