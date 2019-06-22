Музыкант Серж Танкян вступился за сестер Хачатурян
Лидер группы System of a Down Серж Танкян опубликовал в социальной сети Facebook пост в поддержку обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян.
По словам Танкяна, данное происшествие раскрывает несостоятельность системы в отношении жертв домашнего насилия. Он утверждает, что в этом деле есть еще несколько жертв, помимо убитого.
— Это показательный пример того, как годы насилия в отношении детей и женщин без правосудия и судебного преследования могут привести к убийству из мести, — пишет музыкант.
Он призывает проявить снисходительность к сестрам Хачатурян, учитывая «сбой системы».
Напоминаем, что сестры Хачатурян признали свою вину в убийстве отца, тело которого было обнаружено 27 июля 2018 года со множественными колото-резаными ранениями.
На данный момент расследование завершено, сестрам предъявили окончательное обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
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