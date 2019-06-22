Главную свечу памяти установили в зале Музея Победы
Установка главной свечи памяти состоялась 22 июня, в День памяти и скорби, в столичном Музее Победы. Ее зажжение произошло накануне в Елоховском кафедральном соборе.
На церемонии установки присутствовали в качестве почетных гостей председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, руководитель исполкома ООД «Бессмертный полк России» Артем Хуторской, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Александр Хинштейн и не только. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Музея Победы.
На мероприятии с речью выступил директор культурного учреждения Александр Школьник.
— Мы вспоминаем тех, кто не вернулся с фронта, погиб от голода, бомбежек, карателей, но не сдался врагу. Мы вспоминаем и прославленных героев, и безымянных солдат. Тех, чьи матери и жены не дождались своих сыновей и мужей. Мы скорбим о поколении, ушедшем на фронт после выпускного бала, о тех, кто не успел создать семью, кто оставил вдов и сирот, — заявил директор Музея Победы.
Напомним, что всероссийская акция «Свеча памяти» началась в полночь.
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