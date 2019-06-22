Пострадавшим при поломке аттракциона в «Сокольниках» выплатят компенсацию
• 17:57 • 22 июня 2019
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Напомним, что несколько детей пострадали 22 июня в парке «Сокольники»
Фото: Агентство «Москва»/«Мобильный репортер»
Директор компании — собственника сломавшегося аттракциона в парке «Сокольники» Сергей Кудаков рассказал, что все пострадавшие при падении получат полную компенсацию ущерба.
Кроме того, он принес извинения малышам и их семьям.
— Посещение аттракциона было застраховано. Компенсация всем пострадавшим будет выплачена полностью. Еще раз приношу огромные извинения родителям и их малышам, — передает ТАСС слова Кудакова.
Директор компании подчеркивает, что подобный инцидент с их аттракционами случился в первый раз.
Напомним, что три ребенка пострадали 22 июня в парке «Сокольники».
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