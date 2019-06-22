МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре до конца дня
Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в столичном регионе в субботу, 22 июня, до конца дня. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.
— 22 июня в связи с прохождением холодного фронта по территории Московской области с запада на восток в ближайшие один–два часа (с сохранением до конца текущих суток) местами в городе Москве ожидается гроза с дождем. В отдельных районах — град, усиление ветра с порывами 13–18 метров в секунду, — говорится в сообщении.
Водителям рекомендовано снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Не следует во время грозы находиться у водоемов, купаться и рыбачить, говорится на сайте ведомства.
Ранее москвичей предупреждали о 33-градусной жаре в субботу, 22 июня.
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