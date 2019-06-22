Вокалист Мик Джаггер выступил впервые после операции
Вокалист легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер впервые выступил после успешной операции на сердце в пятницу в Чикаго.
О проблемах со здоровьем Джаггера стало известно в конце марта, когда из-за необходимости лечения вокалиста группа отложила свой тур по США и Канаде на более поздний срок. В начале апреля стало известно, что вокалист успешно перенес операцию на сердце.
Отмечается, что концерт прошел успешно, а музыкант, судя по всему, чувствовал себя отлично. Он напоминал «кружащегося дервиша», используя все пространство сцены.
Концерт продлился два часа, за которые группа успела исполнить свои самые известные хиты.
— Спасибо вам за отличное вступительное шоу в Чикаго, — цитирует РИА Новости слова певца о выступлении.
Группа The Rolling Stones была включена в Зал славы рок-н-ролла в 1989 году, а в 2004-ом вошла в топ-5 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.
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