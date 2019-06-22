Европейские игры 2023 года пройдут в польском городе Кракове

Пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) сообщила, что III Европейские игры, которые состоятся в 2023 году, примет польский город Краков.

Решение было принято путем голосования представителями 50 европейских национальных комитетов на Генеральной ассамблее ЕОК в Минске. По словам президента ЕОК Янеза Кочиянчича, они стараются следовать принципам олимпийской повестки до 2020 года.

— Это означает, что мы определим основные виды спорта, а затем обсудим с организаторами, какие из них они хотели бы видеть в программе соревнований, с акцентом на то, какие соревнования могут стать частью олимпийской квалификации и находиться в статусе чемпионатов Европы, — объясняет президент.

Кочиянчич также отметил, что в связи с возвращением Олимпийских игр в Европу в 2024 году им крайне важно иметь спортивную программу с сильной олимпийской квалификацией.

— Мы стремимся защищать нашу позицию ведущего континента на международной спортивной арене, — приводит слова президента ТАСС.

Европейские игры проходят каждые четыре года под управлением ЕОК начиная с 2015 года. В первых соревнованиях в Баку приняли участие 5700 спортсменов.

Первое место в командном зачете по числу золотых медалей и общему количеству наград на I Европейских играх заняла Россия.

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