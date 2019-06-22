Елена Малышева назвала самую лучшую диету в мире

Телеведущая Елена Малышева стала гостьей программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Она рассказала о самой лучшей диете в мире — средиземноморской.

Самым главным ее продуктом является зелень, которую нужно употреблять в количестве 1200 грамм в день. В ней много клетчатки, способствующей здоровому стулу. Гости программы отметили, что удобнее будет такое количество зелени перемолоть в блендере и добавить воды.

— В средиземноморскую диету входят зелень, большое количество бобовых, цельнозерновые крупы, рыба и ложка растительного масла шесть раз в день. Красное мясо снижено в этой диете, потому что это насыщенные жиры, — сообщила телеведущая.

Елена Малышева рассказала, что эксперты составили список диет, самое последнее место в нем занимает диета Дюкана. Также внизу рейтинга оказались белковые и безуглеводные диеты. Врач отметила, что с помощью них можно очень быстро похудеть в первый месяц, но невозможно удержать вес. Она заявила, что неправильно исключать какой-либо продукт из своего рациона.

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