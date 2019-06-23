Астрономы: Кольца Урана состоят из «горячего льда»
Астрономы из университета Калифорнии в Беркли выяснили, что кольца Урана состоят из «горячих» частиц льда.
Снимки телескопов ALMA и VLT снабдили ученых данными о структуре колец Урана — оказалось, они очень сильно отличаются от колец Сатурна. Седьмую планету от Солнца окружают очень темные и гораздо более узкие кольца, состоящие из частиц температурой до 77 градусов Кельвина.
Достаточно высокую температуру колец Урана — примерно в полтора раза превышающую температуру верхних слоев его атмосферы — ученые объясняют низкой скоростью вращения колец и относительно большими размерами частиц.
Отчет об изысканиях американских астрономов опубликован в журнале Astronomical Journal.
Ранее сообщалось, что жители России выберут имя планете HAT-P-3b, которая находится в 450 световых годах от Земли в созвездии Большой Медведицы.
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