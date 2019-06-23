Исследователи НАСА нашли возможные следы жизни на Марсе
Марсоход Национального аэрокосмического агентства США Curiosity нашел на планете потенциальное подтверждение существования жизни — метан в высокой концентрации.
Ученые утверждают, что хотя метан образовывается при различных геологических процессах, большая его часть в атмосфере нашей планеты образовалась в результате жизнедеятельности микробов и других организмов.
По одной из версий, метан просачивается из недр красной планеты через трещины на поверхности марсианского грунта — в таком случае газ мог образоваться миллионы лет назад. Есть гипотеза, что газ выделился недавно, иначе его молекулы уже разложились бы.
Для дополнительных исследований потребуется информация, которую ожидают от Curiosity 24 июня, сообщает The New York Times.
Ранее в НАСА официально простились с марсоходом Opportunity, признав, что неполадки, из-за которых в 2018 году пропала связь с марсоходом, неустранимы.
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