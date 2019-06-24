Ученые рассказали, о какой болезни может говорить боль во всем теле
Ученые из Монреаля нашли связь между хронической болью и изменениями в микробиоме кишечника.
По словам экспертов, речь идет о фибромиалгии, которая поражает до четырех процентов населения. Страдающие данным недугом регулярно жалуются на быструю утомляемость, плохой сон и частые боли во всем теле.
В своем исследовании специалисты выявили у людей с вышеуказанным заболеванием изменения в количестве около 20 кишечных бактерий.
— Мы использовали ряд методов, включая искусственный интеллект, чтобы подтвердить, что изменения, которые мы наблюдали в микробиомах пациентов с фибромиалгией, не были вызваны такими факторами, как диета, прием лекарственных препаратов, физическая активность, возраст и другие, — рассказал доктор Амир Минерби из Центра здоровья Университета Макгилла.
Он добавил, что серьезность выявленных симптомов прямо связана с увеличением присутствия или более выраженным отсутствием конкретных бактерий.
Ученые отмечают, что результаты их работы носят предварительный характер, но в перспективе открытие может оказать влияние на диагностику недуга и способы лечения. Об этом пишет MedicalХpress.
Читайте также: Врачи рассказали, как диагностировать цирроз печени по глазам