«Она делала уколы, от которых стало хуже»: Алибасов рассказал о конфликте со своим врачом

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил корреспонденту «ВМ» подробности конфликта Бари Каримовича с женщиной, называющей себя его личным врачом-диетологом.

По словам официального представителя музыканта, 20 июня в подъезде дома 13 по Мерзляковскому переулку у квартиры Алибасова произошел инцидент с применением силы. К месту проживания руководителя группы «На-На» явилась Марият Мухина, которая потребовала впустить ее к Бари Каримовичу. Она заявила, что его удерживают в квартире против воли, и вызвала МЧС.

Горжанкин подробно описал ход ссоры:

— Так как женщина скандалила и предпринимала попытки прорваться внутрь помещения, представитель Алибасова, Сергей Моцарь, вызвал наряд полиции. По прибытии стражей порядка Алибасов вышел из укрытия и сообщил, что женщина, называющая себя его семейным врачом, шарлатанка и пытается сделать себе на имени Алибасова рекламу. Бари Каримович также заявил, что Мухина делала ему какие-то уколы, от которых ему стало хуже, и разделся до трусов, чтобы показать следы инъекций.

PR-директор Алибасова уточнил:

— Некоторые СМИ написали, что я утверждал: «Мухина хотела кого-то отравить». Это сказал лично Бари Алибасов. Есть видео, которое разговор зафиксировало. Он подозревает, что ему кололи не те препараты. Для того, чтобы развеять подозрения, Алибасов инициировал сдачу анализов, чтобы понять, есть ли в его крови какие-либо вещества, которые не входят в план официального лечения, назначенного специалистами НИИ Склифосовского.

Вадим Горжанкин добавил, что анализы руководитель группы «На-На» сдал 20 июня, результаты будут приблизительно в середине недели. Врачи сделают заключение.

— Что касается Мухиной, с ней вообще никто не контактирует. Ни Бари Каримович, ни его представители ей не звонили, не встречались. С того дня, как Алибасов поругался с нею в подъезде, никто с ней не общался. Почему она так себя ведет, нам неизвестно, — заключил Горжанкин.

Напомним, именно Марият Мухина, надев белый халат, появилась возле корпуса токсикологии НИИ Склифосовского, в котором лежал после отравления химической жидкостью Бари Алибасов, и давала интервью представителям СМИ, назвавшись его семейным врачом-диетологом. Она также рассказывала журналистам о том, что очень дружна с семьей Алибасовых и что Бари Алибасов пил на ее свадьбе красное вино.

Чем продиктованы поступки Мухиной, действительно ли женщина является самозванкой или заявление Бари — очередной перфоманс не совсем оправившегося после седативных препаратов человека, никто из окружения Алибасова не уточняет.

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