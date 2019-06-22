Пиар-директор Алибасова рассказал о возможном его отравлении психотропами

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов считает, что мог стать жертвой отравления психотропными препаратами. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пиар-директор шоумена Вадим Горжанкин.

Алибасов считает, что препараты ему могла давать диетолог Марият Мухина. По словам Горжанкина, продюсер сдал анализы, которые выявили в его организме наличие веществ, не прописанных врачами больницы.



— Бари подозревает, что на него оказывалось воздействие психотропными препаратами. По его мнению, возможно, оно оказывалось еще до госпитализации в НИИ Склифосовского и также оно продолжилось после выписки. После того, как он это заподозрил, Бари сдал анализы, чтобы выяснить, есть ли у него в крови посторонние психотропные препараты. Посторонние – это имеются в виду те, что не входили в схему лечения, назначенную после выписки врачами НИИ Склифосовского, — объяснил Грожанкин.



Что именно давала Алибасову врач-диетолог, он не знает. Известно только то, что она выписывала ему некие препараты по возвращению Бари из больницы.

— Алибасов подозревает, что давалось какое-то не то лекарство. У них произошел странный конфликт 20 июня. Она хотела попасть в квартиру, а он не открывал дверь. Тогда диетолог вызвала, как она заявляет, скорую. Скорая вызвала полицию. А он, в свою очередь, тоже вызвал полицию, чтобы ему не мешали выйти из квартиры. Когда прибыла полиция он вышел из квартиры и предъявил какие-то свои претензии в подъезде. Эта история была заснята на видео, попала потом в интернет. Раньше конфликтов у них с Мухиной не было, — сказал собеседник «ВМ».



Горжанкин отметил, что результаты анализов должны поступить дня через 3-4 и тогда уже можно будет делать какие-то заявления. В настоящее время речь идет лишь о предположениях.



Напомним, что 20 июня к дому Алибасова приехали два наряда полиции. Отмечалось, что первый патруль вызвала Мухина, выдавшая себя за лечащего врача Алибасова из НИИ Склифосовского. Второй наряд полиции вызвал сам Алибасов. Он утверждал, что Мухина — не его лечащий врач, а шарлатанка.

После этого, 21 июня, Мухина пояснила, что конфликт произошел из-за халатности помощников Алибасова.

— Я их уличила, что предписанное лечение в полной мере не проводится, вместо шести таблеток дали три, не сделали укол, — заявляла она.

Ранее продюсер записал первое видеообращение к фанатам после выписки, где рассказал о самочувствии и новом рационе питания.

Артисту поступило предложение уехать на лечение в Казахстан. Подготовка к отправке осложняется тем, что на данный момент Бари Алибасов по-прежнему испытывает проблемы с памятью, которые у него начались после выхода из медикаментозного сна.

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня из-за того, что по ошибке выпил средство для прочистки труб. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка. 17 июня продюсера выписали из больницы.

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