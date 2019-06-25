Тина Канделаки рассказала о том, как спасается от жары
Телеведущая Тина Канделаки в жаркую погоду предпочитает бассейн, считая его идеальной комбинацией спорта и отдыха от зноя. Об этом она рассказала на своей официальной странице в соцсети Instagram.
— Уже которую неделю стоит немыслимая жара, а метеорологи все не могут определиться — придет к нам похолодание или нет, — написала Тина Канделаки.
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Ну что, москвичи, чувствуете, что наш город постепенно превращается в Хургаду? Уже которую неделю стоит немыслимая жара, а метеорологи все не могут определиться — придет к нам похолодание или нет. ⠀ Хоть я и люблю такую погоду, но иногда нужно охлаждаться. Бассейн — идеальное сочетание спорта и отдыха от зноя. А вы как спасаетесь от жары?)
Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)
Звезда сравнила столичную погоду с жарой в Хургаде — туристическом курортном городе в Египте. Также Тина Канделаки поинтересовалась у своих подписчиков в социальной сети о том, как они спасаются от такой погоды.
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