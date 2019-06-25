«Нужны дерзкие, брутальные»: как корреспондент «ВМ» проходила кастинг в цыганский мюзикл

В июне в театре «Ромэн» проходил кастинг артистов в истерн-мюзикл «Цыганская баллада». Корреспондент «Вечерней Москвы» приняла участие в прослушивании и узнала, каковы шансы у непрофессионала попасть на большую сцену.

— Вы на кастинг? — сразу спросил охранник, как только я переступила порог театра. — Вам прямо и направо. Там все участники.

Удивляюсь, как он догадался. Ведь я не очень-то похожа на цыганку.

Прохожу и вижу неожиданную картину. Вместо шумных цыган в пестрых нарядах здесь сидят молодые люди и девушки славянской внешности. И только в углу одиноко дожидается очереди единственная цыганка — эффектная черноволосая девушка с ярким макияжем.

Участники кастинга заполняют анкеты. Тоже беру бланк и читаю пункты: «Стаж работы в театре», «В каких спектаклях вы играли», «Вокальный диапазон»… Никакого театрального опыта у меня нет, поэтому ставлю прочерки. Подглядываю, что пишут другие: у моих соседей исписаны все графы. Неужели только я здесь без опыта?

Выходит сотрудница театра, собирает анкеты и обращается к нам.

— Прослушивание проходит в зрительном зале, — говорит она. — Нужно будет без микрофона исполнить песню, затем прочитать стихотворение или отрывок прозы. Если понравитесь жюри — вас дополнительно позовут на хореографический просмотр.

Заходим. Свет в зале приглушен, на сцену направлены прожекторы. В партере за столами сидят члены жюри, перед ними разложены наши анкеты. Вызывают по одному.

Первой на сцену поднимается стройная девушка с темными волосами. Она даже не волнуется. Красиво улыбается и начинает спокойно рассказывать о себе:

— Меня зовут Ирина Потехина, мне 28 лет. Участвовала в мюзиклах «Продюсеры», «Привидение», «Стиляги», работаю в цыганском ансамбле…

«И что я тут делаю?!» — говорю сама себе.

На фото: участница кастинга Ирина Потехина Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Ирина выходит на авансцену и начинает исполнять песню «Бамболео» из мюзикла «Зорро». Даже без микрофона ее голос звучит громко, на весь зал. Профессиональная певица. Ее легко представить в цыганском платье, исполняющей роль главной героини.

Но на лицах членов жюри почему-то ни единой эмоции.

— Сколько можно исполнять эту песню! Почему каждый второй думает, что она цыганская? — нервно перешептываются они между собой.

Жюри отмечает что-то в своих бумагах, благодарит Ирину и приглашает следующего.

Выходит совсем молодой парень с гитарой. Олег Машаров, акробат, работает в театре. Опять профессионал! Наверное, сейчас затянет какой-нибудь цыганский романс.

Но юноша неожиданно начинает исполнять песню «42 минуты под землей» Валерия Сюткина.

— Почему вы выбрали такую песню? Она совершенно вам не подходит! Да и по тематике мюзикла тоже, — строго заявляет режиссер-постановщик Александр Рыхлов.

— Вы правы, но я просто не успел подготовиться, — смущенно отвечает Олег и уходит.

Тут на сцену поднимается единственная настоящая цыганка Аурика Хаджи.

— Я потомственная цыганка, окончила ГИТИС, выступаю, гастролирую по городам России, — рассказывает она.

«Выступаю, гастролирую… Да вы издеваетесь!» — тихо возмущаюсь я.

Несмотря на весь свой опыт, Аурика сбивается во время чтения стихотворения.

— Извините, я очень волнуюсь. Можно начать заново? — скромно спрашивает девушка. Но понимает, что кастинг провален.

Дальше выходили длинноволосые красавицы с сильными голосами, молодой человек с песней в стиле тяжелый рок и девушка, которая забыла подготовить стихотворение и вместо этого попросила записать видеообращение с извинениями в адрес автора мюзикла — получилось странно. В жюри время от времени слышались тяжелые вздохи.

На фото: участник кастинга Михаил Потехин Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Что ж. Мой выход. Очень волнуюсь — трясутся руки и колени. Поднимаюсь на сцену, и меня тут же ослепляют прожекторы. Что происходит в зале — не видно. А ведь остальные участники даже не щурились!

Кто-то из жюри просит меня представиться. Говорю честно: Анна, корреспондент.

— Я увидела объявление и решила попробовать. Может быть, сойду на какую-то роль?

— Ладно, пойте! — снисходительно говорят из зала.

Я исполнила романс «Мой костер в тумане светит», потом прочитала стихотворение Есенина «Отговорила роща золотая». Жюри терпеливо слушало, не перебивало. В конце поблагодарило.

Кастинг я, конечно, не прошла. Еще бы, такая конкуренция! Зато получила несколько советов для тех, кто хочет попробовать свои силы.

— Нам важна энергетика артиста, — рассказал режиссер-постановщик Александр Рыхлов. — Человек без сильной энергетики, каким бы профессионалом он ни был, не пройдет кастинг. Самая распространенная ошибка претендентов — они выбирают не тот репертуар, не знакомятся с материалом. Например, сейчас мы ищем героев в мюзикл про бандитов — нам нужны дерзкие, брутальные люди. А артисты приходят и исполняют слезливые баллады, романсы. Поэтому и не подходят.

Он отметил, что у непрофессионалов шансов пройти кастинг практически нет.

— Артист мюзикла должен уметь из раза в раз одинаково и точно воспроизводить свои партии. Для этого нужен профессионализм. Не подойдут и те, кто раньше играл в любительских театрах, с такими много лишней работы, их нужно переучивать. Идеально, если кандидат имеет высшее образование актера, с детства читал книги и занимался танцами или гимнастикой. Мюзикл — это не кино, где режиссер может взять любителя и снять с ним удачный кадр, — утверждает режиссер.

Получается, что любителям дорога только в кино. Возьму на заметку!

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