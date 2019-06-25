Сын Дмитрия Харатьяна вырос и стал копией отца
Жена Дмитрия Харатьяна часто делится с подписчиками семейными фотографиями в социальной сети «Инстаграм». Не так давно комментаторы стали замечать, что сын Иван заметно повзрослел и возмужал. Кроме того, поклонники отмечают поразительную схожесть мальчика со знаменитым отцом.
Несмотря на то что на фотографии Иван не смотрит в камеру, а ракурс не позволяет рассмотреть черты его лица целиком, комментаторам все же удалось заметить сходство сына с Дмитрием:
— Ваш сын — вылитый папа в молодости, — отметила marina_fr__.
— Папа. Передайте Дмитрию самые добрые слова и любовь зрителей! Настоящий мужчина и человек, — написала mihd46854.
Сын Дмитрия Харатьяна сейчас учится в театральном вузе на режиссерском факультете. Помимо учебы Иван успевает и работать. Также он играет роль Алексея Корсака в фильме Светланы Дружининой «Гардемарины».
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