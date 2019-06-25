Грядущая суббота станет самым холодным июньским днем в столице
• 13:32 • 25 июня 2019
Поделиться:
0
doc75y167ufct3x2toe4w7
На данный момент причиной резкого похолодания называют антициклон над Балтикой и циклон над Таймыром
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Понижение температуры до 16 градусов тепла ожидается в Москве в предстоящую субботу. Таким образом, этот день станет самым холодным за первую треть сезона.
— В грядущую субботу температура в Москве будет 16 градусов. Похоже, это будет самый холодный день начала лета, — сказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Помимо этого, Цыганков отметил, что на данный момент причиной резкого похолодания называют антициклон над Балтикой и циклон над Таймыром.
— Они, как «насос», подкачивают холодный воздух с севера в центральную часть России, — объяснил Анатолий Цыганков. Об этом сообщает РИА Новости.
Читайте также: Гидрометцентр рассказал, когда наступит самая жаркая пора лета 2019 года
Теги:
23:5425 июня 2019
23:3525 июня 2019
23:1725 июня 2019
22:4125 июня 2019
22:2725 июня 2019
20:4825 июня 2019
20:3725 июня 2019
20:2925 июня 2019
20:2325 июня 2019
19:5225 июня 2019
19:4725 июня 2019
19:3525 июня 2019
19:2425 июня 2019
19:1725 июня 2019
18:4425 июня 2019
18:3825 июня 2019
18:3325 июня 2019
18:0725 июня 2019
17:4325 июня 2019
17:1125 июня 2019
17:0525 июня 2019
16:5825 июня 2019
16:5125 июня 2019
16:4525 июня 2019
16:4325 июня 2019
16:4125 июня 2019
16:1325 июня 2019
16:0025 июня 2019
15:4625 июня 2019
15:2425 июня 2019
14:5325 июня 2019
14:4225 июня 2019
14:0725 июня 2019
13:4325 июня 2019
13:3225 июня 2019
13:2225 июня 2019
13:0925 июня 2019
12:5425 июня 2019
12:4025 июня 2019
12:2525 июня 2019
12:0625 июня 2019
12:0625 июня 2019
11:5525 июня 2019
11:4525 июня 2019
11:2925 июня 2019
11:1825 июня 2019
11:0825 июня 2019
10:5225 июня 2019
10:4525 июня 2019
10:3825 июня 2019
10:2325 июня 2019
10:1325 июня 2019
10:0025 июня 2019
09:5925 июня 2019
09:5025 июня 2019
09:4525 июня 2019
09:4225 июня 2019
09:3225 июня 2019
09:1825 июня 2019
09:1825 июня 2019
08:5925 июня 2019