Синоптики пообещали москвичам больше половины месячной нормы осадков к выходным
• 15:52 • 25 июня 2019
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Прогноз представлен во вторник
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Свыше половины месячной нормы осадков, как заявили синоптики, может выпасть в российской столице в ближайшее время.
Прогноз метеоспециалистов опубликован во вторник, 25 июня.
— Согласно предварительным расчетам, в Москве в период с 27 по 29 июня может выпасть более половины месячной нормы осадков, которая на ВДНХ составляет 75 миллиметров, — говорится в заявлении на портале «Метеоновости».
Жара и суша, которые были до этого в Москве, уступят место прохладе и дождям. В связи с чем снизится степень пожарной опасности в городе.
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