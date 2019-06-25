Подведены итоги отборочного тура спартакиады «Моспром-2019»

Соревнования по шести дисциплинам (мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы) собрали почти три тысячи участников со 103 предприятий московской промышленности. Это еще один качественно новый вектор в развитии массового спорта в столице. Очередной игровой уик-энд спартакиады собрал под крышей спортивного комплекса на юго-востоке Москвы более 40 команд.

— В этом составе мы играем три года, — рассказывает представитель стритбольной команды крупного международного автоконцерна Сергей Васильев. — Баскетбол — часть нашей жизни, без которой мы ее не представляем.

Участники спартакиады сражаются за призовые места в личном и командном зачете.

По результатам соревнований, которые продлятся до августа, будут определены 24 сильнейшие команды по каждому виду спорта. Первые финалисты определились уже сегодня. Одной из них стала представитель машиностроительного завода Ольга Плужникова, член команды по настольному теннису.

— Для меня настольный теннис — это скорее хобби, отдых от рабочих будней и рутины. Ради этого можно и в выходной пораньше проснуться, — сказала она.

Финальный этап пройдет осенью — 21 сентября — в «Лужниках». В этот день будут определены чемпионы в каждом виде спорта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы:

— Мы хотим, чтобы наша спартакиада способствовала популяризации здорового образа жизни среди работников отрасли и будущих специалистов, которые скоро придут работать на наши предприятия. Чтобы у них укреплялись ценности, которые культивирует спорт, чтобы соревнования помогли командам от предприятий сплотиться и проявить свое мастерство. А за спортивными успехами придут и трудовые.

Читайте также: Более трехсот человек примут участие в велопараде в Одинцове