Международный конгресс городского здоровья пройдет в столице
Первый конгресс Urban Health, посвященный здоровью жителей города, пройдет в рамках Московского урбанистического форума — 2019, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Участники конгресса — представители власти, бизнеса и эксперты — обсудят три ключевых принципа Urban Health: интеграция приоритетов здоровья в городское управление, изменение и проектирование среды как драйвер общественного здравоохранения, экономическая оценка средовых рисков здоровья и пути их снижения.
Конгресс, который продлится два дня, обсудит такие вопросы, как создание и реализация городских программ профилактики заболеваний, глобальное сотрудничество в области здоровья горожан, стандарты создания «здоровых» городов и пути борьбы с болезнями образа жизни и ментальными заболеваниями.
— Сегодня Москва претендует на статус одного из мировых лидеров в области городского здоровья благодаря ответственности, которую она берет на себя в области продолжительности и качества жизни жителей. Столица уделяет особое внимание строительству и развитию объектов здравоохранения. С 2019 по 2021 год в столице предполагается построить почти 50 новых объектов, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Кстати, в спортивной школе «Битца» с 22 по 23 июня провели Летний кубок федерации конного спорта Москвы.
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