Захарова предположила, что сделает Вашингтон с послом Украины после провала в ПАСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова язвительно отреагировала на новость о том, что Украина отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций после решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.

— Для консультаций, пардон, с кем? — спрашивает Захарова на своей странице в Facebook. — Если посол поедет в Киев, то консультироваться там не с кем. Лучше сразу в Вашингтон, хотя там могут и наподдать не столько за провал, сколько за цирк во время провала.

По мнению российского дипломата, спецоперация по недопущению России в ПАСЕ тщательно готовилась, поскольку соседние с Россией страны поддерживали позицию Украины. В частности, Грузия преподнесла ситуацию в Тбилиси как пример «очередной агрессии Москвы». По словам Захаровой, с парламентариями велись задушевные беседы.

По мнению представителя Министерства иностранных дел, целью скандала был раздор в европейских кругах, однако Украина достигла обратного эффекта.

— Глупо выглядели представители Украины со всей этой неуместной «поправочной» вакханалией, — подытожила Захарова.

Напомним, Украина отозвала своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию после пятилетнего перерыва.

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