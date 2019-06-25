Сенатор Пушков оценил «демарш» украинской делегации в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков на своей официальной странице в социальных сетях высказал мнение по поводу выхода Украины из состава Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Он отметил, что украинская сторона на самом деле не покинула ПАСЕ. По мнению Пушкова, они лишь ушли «из зала вплоть до обсуждения вопроса о полномочиях делегации России».
Делегация Украины не покинула ПАСЕ, а лишь ушла из зала вплоть до обсуждения вопроса о полномочиях делегации России. Это демарш в отчаянной попытке повлиять на других депутатов, но вслед не ушёл никто. Украинцы вернутся, но сам уход показателен: задачу-максимум они не выполнили.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 июня 2019 г.
— Это демарш в отчаянной попытке повлиять на других депутатов, но вслед не ушел никто. Украинцы вернутся, но сам уход показателен: задачу-максимум они не выполнили, — пишет сенатор в своем Twitter.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины заявил о том, что страна отозвала посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России.
Кроме того, президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала эту резолюцию «позорной».
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