Объекты недвижимости изымут для строительства ТПУ на станции «Калужская»
В Обручевском районе Москвы будут изъяты земельные участки и здания, сообщает агентство городских новостей «Москва». Изъятие объектов связано со строительством технологической части транспортно-пересадочного узла на станции «Калужская» Калужско-Рижской линии московского метро.
Будут изъяты земельный участок (плюс нежилое здание, находящееся на его территории) по адресу: ул. Архитектора Власова, вл. 49а, земельный участок (и два строения там же) по адресу: Старокалужское шоссе, вл. 64а, стр. 1 и 2, а также участок по адресу: Старокалужское шоссе, вл. 58.
Контроль за выполнением распоряжения возложен на замруководителя Департамента городского имущества Наталию Прусакову.
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