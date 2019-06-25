Захарова заявила, что противники возвращения России в ПАСЕ подготовили спецоперацию
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей официальной странице в социальных сетях заявила, что противники возвращения России в ПАСЕ подготовили масштабную спецоперацию, однако в итоге сами выставили себя «в глупом свете».
Она говорит, что некоторые страны пытались саботировать выступление внесением сотен поправок. Захарова отметила, что в ходе заседания ассамблеи Прибалтика, Грузия и Польша активно поддерживали украинскую делегацию.
Кроме того, по ее словам, провокация в Тбилиси освещалась в западных СМИ и соцсетях с целью создания эффекта «очередной агрессии Москвы».
— Получилось наоборот: глупо выглядели представители Украины со всей этой неуместной поправочной вакханалией, — пишет представитель МИД РФ в Facebook.
Напомним, что в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о возвращении России права на участие в июньской сессии ассамблеи. Более 100 парламентариев этот доклад поддержали.
После этого делегация Украины покинула зал заседания ПАСЕ. Российский сенатор Алексей Пушков назвал этот поступок «демаршем».
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