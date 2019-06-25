Природный пожар на западе Москвы ликвидировали
• 20:23 • 25 июня 2019
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На месте находятся спасатели
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
Вечером 25 июня в столичном районе Хорошево-Мневники произошел пожар. На место происшествия были направлены экстренные службы, тушение огня завершено.
— В 20:20 возгорание в поселке Терехово ликвидировано. Его площадь составила 300 погонных метров. Информация о пострадавших не поступала, — уточнили «Вечерней Москве» в пресс-службе МЧС.
В 19:46 пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности. Горели деревья, трава и кусты. Трудности с ликвидацией пожара обусловлены тем, что данный район безводный, передает ТАСС.
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