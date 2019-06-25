Мосгорсуд продлил арест Михаила Абызова до 25 июля
Московский городской суд принял решение продлить срок ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова до 25 июля. Инстанция оставила без удовлетворения жалобу защиты обвиняемого.
Ранее аналогичный срок содержания под стражей для Абызова избрал Басманный суд столицы. Исходя из заключения, следствие предоставило достаточные доказательства его причастности к преступлениям, передает ТАСС.
Напомним, что Михаил Абызов обвиняется в организации преступного сообщества и хищении мошенническим путем четырех миллиардов рублей. По информации Следственного комитета, все украденные средства были выведены за пределы Российской Федерации.
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