Кокорин попросил отправить его на лечение перед отъездом в колонию

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева попросила руководство столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний разрешить футболисту Александру Кокорину пройти лечение в медцентре до момента, пока он не отправится в колонию.

Известно, что спортивные доктора не нашли у футболиста тяжелых заболеваний. Хотя врачи все же посоветовали ему пройти реабилитацию в связи с болями в колене.

На прошлой неделе Кокорин был у травматолога и невропатолога. Помимо этого, футболисту сделали МРТ.

Сейчас уже подготовлена выписка о состоянии здоровья Кокорина. На ее основе он сможет пройти реабилитационные процедуры и в колонии.

На данный момент дата отбытия и исправительное учреждение, в которое направят футболиста, неизвестны.

Ранее сообщалось, что главный врач «Зенита» Михаил Гришин навестил Кокорина и заметил, что состояние колена у спортсмена ухудшилось. Футболисту было рекомендовано выполнять специальные физические упражнения и заниматься в бассейне. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Напоминаем, что восьмого октября этого года Александр Кокорин, Павел Мамаев, его брат Кирилл Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили две драки в Москве. Сначала компания напала на водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, Виталия Соловчука. После этого в кафе молодые люди избили директора департамента автомобильной промышленности Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «Нами» Сергея Гайсина.

В результате произошедшего на молодых людей было заведено уголовное дело. По решению суда Кокорин-старший был осужден на 1,6 года, а Мамаев приговорен к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Два других обвиняемых, Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий, также получили реальные сроки — 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

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