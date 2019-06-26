Транспортная полиция заявила о готовности вернуть места для курения в аэропорты
Начальник управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Олег Калинкин заявил, что специальные места для курения могут вернуть в аэропорты.
Он отметил, что особых препятствий для этого в настоящий момент не наблюдается.
По словам Калинкина, как сообщает ФБА «Экономика Сегодня», само по себе пресечение курения не является самоцелью. Важно сделать так, чтобы другие граждане не страдали от табачного дыма.
— В свое время воздушные гавани отказались от курилок, но, учитывая размеры объектов и режимы досмотров, людям очень сложно выходить на улицу, — передает слова Олега Калинкина rueconomics.ru.
Отметим, что он выразил поддержку идее об организации специальных зон.
С начала 2019 года в отношении курящих в неположенных местах сотрудники правоохранительных органов возбудили свыше 20 тысяч административных дел.
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