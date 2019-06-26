Столичный суд арестовал ценные бумаги Абызова
• 14:39 • 26 июня 2019
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Преображенский суд столицы арестовал ценные бумаги Михаила Абызова
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Преображенский суд столицы арестовал ценные бумаги экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова.
В суд обратился следователь Сергей Степанов с ходатайством о наложении ареста на 1667 именных акции АО «Промышленные технологии». Он требовал запретить распоряжаться указанным имуществом.
Адвокат Михаила Абызова просил вернуть материалы в Следственный комитет. По его мнению, в ходатайстве была допущена ошибка. Несмотря на претензии стороны защиты, суд удовлетворил иск.
Напомним, что Михаил Абызов обвиняется в организации преступного сообщества и хищении четырех миллиардов рублей. По данным Следственного комитета, денежные средства были выведены за границу.
Читайте также: Мосгорсуд продлил арест Михаила Абызова до 25 июля
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