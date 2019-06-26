Владимир Путин потребовал перестать прятать от водителей камеры на дорогах
Президент России Владимир Путин призвал не скрывать камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. Об этом он заявил во время заседания Государственного совета по вопросу развития дорог.
По словам главы государства, камеры видеофиксации предназначены снижать аварийность на дорогах и помогать сохранять жизнь граждан.
— Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата, — подчеркнул российский лидер.
Он добавил, что ключевой задачей является предупреждение ДТП. Об этом пишет RT.
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