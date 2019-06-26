Представитель Алибасова: Бари Каримович не пил «Крот» ради рекламы детского пюре

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин прислал в редакцию «Вечерней Москвы» фотокопию документа — выписку из медицинской карты стационарного больного Алибасова Б.К.

— Я сделал это, как и обещал, чтобы пресечь ничем не обоснованные слухи о том, что якобы Бари Алибасов не был болен, а вся история о несчастном случае — выдумка, — пояснил он корреспонденту «ВМ».

На вопрос, не является ли история с употреблением жидкости для чистки труб «Крот» частью рекламной кампании (поскольку после выписки из НИИ Склифосовского представители Алибасова неоднократно акцентировали внимание журналистов на его питании), Вадим Горжанкин ответил:

— Бари Каримович действительно ест продукцию, предназначенную для детей. И фрикадельки, и овощное пюре, и соки пьет. Ему нравится.

Документ, в котором описаны травмы Алибасова Фото: фото предоставлено PR-директором Бари Алибасова Вадимом Горжанкиным

Относительно появившейся в Интернете информации о том, что Алибасов заявил журналистам, будто не терял память, Горжанкин сказал:

— История совершенно простая. Бари выходил из квартиры, захотел прогуляться. Открыл двери, а там стоят репортеры «России 24». Они накинулись на него: «Вы потеряли память? Потеряли?» Он и не понял ничего, говорит: «Да нет вроде бы...» Вот и все.

Представитель продюсера в итоге назвал его заявление «ситуативной историей», в которой «немного проманипулировали словами Бари Каримовича».

Напомним, 4 июня Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб. Продюсера оперативно отправили в столичную клинику, где оказали первую помощь и погрузили в искусственную кому, чтобы организм быстрее восстановился. После выхода из медикаментозного сна Бари Каримович спросил про своего кота. Шоумен выписался из больницы, но продолжает консультироваться с врачами.

Читайте также: Медики обнаружили в организме Алибасова психотропные вещества