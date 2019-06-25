Горжанкин: «Разоблачители» Алибасова — соучастники пиар-кампании

История злоключений Бари Алибасова длится уже несколько недель. За это время он успел полежать в больнице с ожогом желудка, потерять и найти любимого кота, поругаться с лечащим врачом, сходить на скандальное ток-шоу. В связи со столь бурной деятельностью в СМИ появилось множество предположений о том, что отравление руководителя группы «На-На» с последующими скандалами — фикция и часть рекламной кампании.

Корреспондент «Вечерней Москвы» попросил PR-директора Бари Алибасова Вадима Горжанкина прокомментировать поступающую информацию. Собеседник издания заявил, что статьи в прессе — всего лишь версии и предположения, никаких доказательств в их пользу нет.

По словам представителя Алибасова, муссируя эту тему, авторы таких сообщений по факту сами становятся соучастниками PR–кампании. Кроме того, Горжанкин поставил под сомнение компетентность специалистов, сделавших заключение об обмане:

— Насколько мне известно, врач, рассуждающий о том, что по всем признакам Бари Каримович здоров, не является ни лечащим врачом Алибасова, ни сотрудником НИИ Склифосовского. Он в реальной жизни даже на расстоянии километра его не видел! Как и нотариус не может предполагать, был ли Бари Каримович в состоянии ограниченной дееспособности после комы или нет. Он вообще не знает, был ли Алибасов утром 6 июня под действием седативных препаратов!

PR-директор музыканта пообещал: чтобы пресечь эти домыслы, на днях он предъявит журналистам официальные материалы.

— Я понимаю, что, показав документы, мы не успокоим тех, кто выдвигает «теорию заговора». Они сразу же станут строить новые версии. В любом случае материалы будут обнародованы. Я желаю удачи в пиаре и нотариусу, и врачу, и всем забытым деятелям шоу-бизнеса, которые активно комментируют все это. Возможно, скоро мы увидим «заключения» водителей такси, подвозивших кого-то из группы «На-На», или продавцов из магазинов, — раздраженным тоном сказал Горжанкин напоследок.

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