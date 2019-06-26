Детям продают «развивающий телефон» с символикой секс-меньшинств

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что в сети магазинов Fix Price продается не совсем обычный товар. Он также выставлен на продажу на официальном сайте компании под номером ЛК: 5610078 и значится как игрушка «Развивающий телефон».

Игрушка содержит все буквы алфавита, к каждой подобрана иллюстрация. На клавише, которая призвана иллюстрировать букву «Ф», изображен флаг, но не обычный, а шестицветный. Как известно, это атрибутика ЛГБТ-сообществ. Интересно, что на упаковке на том же месте в алфавите — флаг России, так что обнаружить атрибутику ЛГБТ счастливый родитель сможет уже начав пользоваться товаром.

Изделие, как указано на упаковке, предназначено для детей от трех лет.

По мнению купивших товар граждан (они уже успели образовать сообщество), продажа подобного товара нарушает Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Кроме того, «подмену» флага России «радужным» флагом можно расценить и как оскорбление Государственного символа — это уже можно рассматривать как нарушение закона по признакам ст. 329 УК РФ. В чатах и на форумах раздаются призывы «привлечь продавцов к ответственности», для чего придется обратиться в надзорные органы.

Юрист отмечает, что в последнее время жалобы от родителей на пропаганду нетрадиционных отношений участились Фото: Фото предоставлено Е. Чекан

— В целом на территории РФ запрет на пропаганду гомосексуализма среди детей регулируется ст. 6.21 КоАП РФ и Концепцией информационной безопасности детей, — рассказала «Вечерней Москве» юрист адвокатского бюро «Юргазэнерго», председатель общественной организации, специализирующейся на защите прав и интересов несовершеннолетних, Елена Чекан. — В случае, если есть основания полагать, что нарушается закон, гражданам необходимо обращаться в компетентные органы для назначения и проведения проверок, а также экспертных исследований в данной области с последующим привлечением к ответственности виновных лиц.

Юрист отметила, что в последнее время участились жалобы от родительской общественности на нарушение прав детей, пропаганду нетрадиционных отношений, направленную на неокрепшие умы несовершеннолетних, выраженную как в явной, так и скрытой форме.

Корреспондент «ВМ» попытался связаться с руководством сети магазинов Fix Price (принадлежит Best Price, зарегистрирована на Кипре — прим. «ВМ»), чтобы взять у представителей компании комментарий по сложившейся ситуации, однако выяснилось, что это невозможно. Телефон, который указан на официальном сайте Fix Price, является телефоном управления кадров. Оператор Юлия порекомендовала нашему корреспонденту позвонить на горячую линию. Оператор Ольга сообщила, что не обладает никакой информацией о наличии подобного товара и жалоб граждан не имеет. Она порекомендовала воспользоваться формой обратной связи и задать вопрос на официальном сайте. Однако, по сообщениям возмущенных граждан, они еще 10 июня направили претензию руководству Fix Price, однако ответа не получили.

Корреспондент «ВМ» обратился за комментарием к известному российскому борцу с засильем секс-меньшинств — депутату Госдумы Виталию Милонову, который пообещал лично обратиться к руководству торговой сети.

Виталий Милонов считает необходимым признать «шестицветный» флаг нежелательным для России Фото: Cкриншот с видео YouTube-канала «А поговорить?»

— Я считаю, что в магазине не имеют права продавать подобного рода товары. Это совершенно точно. В подобных случаях надо писать заявления в прокуратуру, — заявил Милонов. — Я обращусь к руководству сети Fix Price. Возможно, они думают, что подобные вещи — невинная шалость, но так делать нельзя! Что касается «подмены» флага России... Иногда люди, которые занимаются бизнесом, видят только один флаг — флаг денег, которые они зарабатывают с помощью своих технологий.

Милонов уверен, что нормальное общество не должно пускать в свое пространство тех предпринимателей, которые под видом коммерческой деятельности начинают продвигать те или иные идеологически враждебные «нововведения». Он также заявил, что считает подобные изображения экстремистскими:

— Я считаю, что России давно пора не идти на поводу у европейских «колокольчиков». Мы должны признать «шестицветный» флаг нежелательным. Признать эту символику запрещенной для распространения. Тогда все встанет на свои места. К сожалению, нерешительность отдельных чиновников позволяет этим людям спокойно пропускать подобного рода выговор.

Правозащитник Николай Кавказский заявил, что пропаганды ЛГБТ в природе не существует Фото: https://vk.com/n.kavkazskiy?z=photo235662211_456240096%2Fphotos235662211

Впрочем, некоторые эксперты призывают не искать «радужный» флаг во всех сочетаниях цветов и полагают, что повода поднимать скандал из-за игрушки нет.

— Я считаю, что изображением флага на игрушке возмущаются странные «озабоченные» граждане, — заметил правозащитник, активист либерального движения Николай Кавказский. — Радуга на небе тоже есть. Пропаганды ЛГБТ в природе не существует, это антинаучно! Конституционный суд при проверке статьи о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений так и не смог определить, что это такое! Я считаю, что закон, на который ссылаются в жалобах люди, — мракобесы. «Радужный» флаг — это не пропаганда!

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