Сенатор Пушков заявил, зачем ПАСЕ хочет вернуть полномочия России
• 17:29 • 26 июня 2019
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Пушков заявил, что на Россию будут всячески давить
Фото: Скриншот с видео
Российский сенатор Алексей Пушков на своей официальной странице в социальных сетях объяснил, для чего, по его мнению, ПАСЕ хочет вернуть полномочия делегации РФ.
Он подчеркнул, что ассамблея выдвинула ряд требований. Согласно условиям организации, говорит Пушков, можно сделать вывод, что на Россию будут всячески давить.
Сенатор заметил, что давление может быть связано с вопросами Крыма, делом украинских моряков и не только.
— Так что нового этапа «с чистого листа» не будет, — пишет Пушков в Twitter.
Ранее об условиях выхода РФ из ПАСЕ заявлял председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
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