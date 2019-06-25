Названы страны, поддержавшие возвращение России в Совет Европы
Телеканал RT на официальной странице в социальных сетях опубликовал результаты голосования стран Европы за резолюцию, согласно которой Россия примет участие в июньской сессии ПАСЕ.
Стало известно, что за указанный документ выступили 12 стран. В числе первых из поддержавших резолюцию оказались Андорра, Австрия, Кипр, Испания, Норвегия и Турция, а в числе вторых — Молдавия, Италия, Армения, Бельгия, Португалия и Нидерланды.
Согласно информации, размещенной в Instagram-аккаунте телеканала RT, против возвращения России в ПАСЕ выступили Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Украина, Польша, Швеция и Великобритания.
Были и страны, воздержавшиеся от голосования. Например Дания, Финляндия и Словения.
Напомним, что после принятия решения по возвращению РФ в ПАСЕ Украина отозвала своего посла при Совете Европы. В свою очередь, президент Эстонии назвала резолюцию позорной.
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