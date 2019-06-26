Электронные сигареты запретили в Сан-Франциско
В Сан-Франциско запретили все виды электронных сигарет. Это первый город в Америке, принявший такое решение. Запрет установил городской совет.
— Никто не должен продавать или распространять такие сигареты, — сказали в официальном сообщении. При нарушении закона необходимо выплатить штраф. Размер его варьируется и достигает тысячи долларов.
Примечательным является то, именно в Сан-Франциско находится главный офис одной из самых популярных компаний — производителей электронных сигарет.
В прошлом году в этом американском городе ввели запрет на продажу ароматизированного табака. Тем не менее в Сан-Франциско разрешена законом марихуана, сообщает «Российская газета».
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