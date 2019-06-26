Флешмоб в метро посвятили выпускникам
Танцевальный флешмоб «Твой ход» прошел 26 июня в столичном метрополитене. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Пассажиры вместе с волонтерами Москвы станцевали на 16 станциях Московского метрополитена. В руках они держали таблички с буквами и поочередно составляли надписи «выпускник» и «#твойход».
Флешмоб был посвящен выпускникам 2019 года. Первой в списке станций оказалась «Курская», затем мероприятие продолжилось на «Таганской», «Павелецкой», «Добрынинской», «Октябрьской», «Парке культуры», «Киевской», «Краснопресненской», «Белорусской» и других. Соединив все станции линией, получается сердце.
Финишировал флешмоб на «Курской». Там волонтеры станцевали под песню «Паруса» в исполнении артистов Мот и Zivert.
— Инициаторами проведения акции «Твой ход» выступили АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи, Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы, Московский метрополитен и ресурсный центр «Мосволонтер», — рассказале в пресс-службе Московского метрополитена.
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